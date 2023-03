Eestlane Jasper Rebane juhtis Redditis tähelepanu asjaolule, et netikasiino TonyBet on Youtube’i üles laadinud sadu eestikeelseid reklaame, mis jagunevad umbes saja kanali vahel. Rebane tegeleb hobi korras netikultuuri arhiveerimisega ning märkas TonyBeti arvukaid reklaame.

„Mulle tundus veider, et nende reklaamid olid üles laaditud suvaliste nimedega kanalitele ning videotel oli vaid mõnisada vaatamist,“ selgitas Rebane. Ta asus asja uurima ning leidis ligi 200 TonyBeti eestikeelset reklaami, millest suurem osa on pealkirjastatud vigases eesti keeles. Rebane märkis, et viimase kümne päeva jooksul on üles laaditud keskmiselt seitse videot päevas.