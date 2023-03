Föderaalreserv tõstis taas intressimäära

Seeläbi kerkib fondi määr vahemikku 4,75-5%, mis on kõrgeim tase alates 2007. aastast.

Bloomberg viitab, et föderaalreservi sõnum on selge: nende töö inflatsiooni allasurumisel pole veel tehtud. Föderaalreservi liikmed prognoosivad, et intresside osas on napilt veel tõusuruumi. Samas viitavad föderaalreservi liikmed, et nad jälgivad aktiivselt muresid finantssüsteemi stabiilsuse osas, sh mainitakse ka hiljutist panganduskriisi.

„USA pangandussüsteem on kindel ja vastupidav. Hiljutised arengud toovad tõenäoliselt kaasa karmimad laenutingimused majapidamiste ja äride jaoks ning seeläbi mõjutavad majandusaktiivsust, värbamist ning inflatsiooni. Nende mõjude ulatus on teadmata. Komitee on jätkuvalt väga tähelepanelik inflatsiooniriskide osas,“ märgib keskpank avalduses.

Olukorda kommenteeris pressikonverentsil ka föderaalreservi president Jerome Powell. „Väiksemates pankades on ilmnenud tõsised probleemid. Ajalugu on näidanud, et kui neid probleeme ei adresseerita, võib see õõnestada ka heas seisundis pankade jalgealust,“ sõnas Powell. Ta lisas samas, et USA pangad on hästi kapitaliseeritud ning likviidsust on piisavalt, mistõttu on ka usku pankade tegevusse.

Powell sõnas veel, et jätkuvalt on inflatsioon liiga kõrge ning tööturg pinges. „Ilma hinnastabiilsuseta ei tööta majandus kellegi kasuks.“

Bloombergi intressimäärade strateeg Ira Jersey märkis, et üleüldiselt nimetaks ta föderaalreservi avaldust nii-öelda tuvisena ehk pehme sõnumina. „Üks tõus on veel võimalik, aga muutused sõnumis viitavad, et mais on paus tõenäolisem kui enne.“

JPMorgan Asset Managementi globaalne peastrateeg David Kelly sõnas aga CNBC-le, et föderaalreserv on komistamas probleemi ette, kuidas üks hetk pöörata oma strateegiat ümber intressitõusudest langetustele. Seetõttu oleks föderaalreserv tema hinnangul juba nüüd pidanud võtma oluliselt neutraalsema hoiaku.

Esmase avalduse järel oli USA aktsiaturud tõusus: S&P 500 kerkis 0,1% ja Nasdaq 100 0,7%.