Inimesed ostavad inflatsioonist hoolimata edasi keskkonnasõbralikke tooteid

Arvestades viimase aja kõrget inflatsiooni ja selle survet inimeste eelarvele, oli huvitav jälgida, kui suur on nende inimeste osakaal, kes on valmis keskkonnasõbraliku toote eest rohkem maksma,“ rääkis uuringujuht Katrin Männaste.

Võrreldes eelmise aastaga, mil inflatsioon oli juba kõrge, on näitajad väga sarnased ning võib öelda, et kolmveerand elanikest (74%) on valmis keskkonnasõbraliku toote eest maksma rohkem, kuid seda siiski teatud ulatuses – valdavalt kuni 5 (35% elanikest) või 10 protsenti (24% elanikest) enam. „Mõistagi ei pruugi see tähendada seda, et poes ostukorvi asju lisades hoiak tingimata ka käitumisena väljenduks,“ lisas Männaste. Valmidus maksta kõrgemat hinda on kõige suurem alla 35-aastaste inimeste seas.