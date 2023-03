SEB leidis Peeter Koppelile mantlipärija

„Meil on hea meel, et Sander Danil otsustas taaskord liituda SEB tiimiga, et panustada majandusvaldkonna arendamisse, inimeste varade parimasse haldamisse ja kasvatamisse,“ sõnas SEB panga juhatuse esimees Allan Parik pressiteates.

Sander Danil on ka varasemalt SEB tiimis olnud, töötades aastatel 1996-2004 aktsiaanalüütikuna ja aastatel 2008-2013 fondijuhina. Nüüd liigub ta tagasi SEB-sse LHV Pangast vanemanalüütiku positsioonilt.

„Olen ​​rõõmus, et saan taas liituda SEB-ga, mis on üks Balti ja Põhjamaade regiooni panganduse liidritest. Ma tean, et just inimesed loovad tugevaid organisatsioone ning seetõttu ootan huviga koostööd oma uute kui ka varasemast ajast juba tuttavate kolleegidega,“ kommenteeris tööle asumist Danil.

Danili fookus on aktsia- ja võlakirjaturgude analüüsil ja tõlgendamisel, mida toetab aastatepikkune kogemus finantssektoris ja just aktsiaturgude analüütiline pool.

Oma mantlipärijat iseloomustab Peeter Koppel kui ainuõiget valikut sellele positsioonile. „Alati on hea, kui saab töö üle anda kellelegi, kelle puhul tead kindlalt, et ta teab, oskab ja saab hakkama. Sandri puhul saan ma lahkuda rahuliku südamega, sest kaks aastakümmet tutvust on tõestanud, et tal on fookus paigas. Lisaks selle on ta veel ka mõnusalt muhe tüüp,“ jagas Koppel kiidusõnu.