Modera plaanib kohalikelt investoritelt kaasata vähemalt pool miljonit eurot

„Tegemist on planeeritud kaasamisega – oleme poolteist aastat tagasi börsile tulles antud lubadused täitnud ja ületanud ning nüüd on aeg teha teine kaasamine eesmärgiga laiendada oma tegevust välisturgudel,“ märkis Modera juhatuse esimees Raido Toonekurg.

Eesmärk on avaliku pakkumise käigus emiteerida 120 000 kuni 240 000 aktsiat. Kui eile lõpetas Modera aktsia kauplemispäeva 4,6 euro juures, siis pakkumise hind on 4,5 eurot aktsia kohta. See tähendab, et Modera soovib kaasata 540 000 kuni 1 080 000 eurot.

Modera juhi sõnul on plaan umbes kaks kolmandikku rahast investeerida uute turgude arengusse ning umbes kolmandik tootearendusse. Eesmärk on jõuda sel aastal kasumisse ning järgmisel aastal olla ka rahavoo positiivne.

Raha kaasamisel plaanivad osaleda Toonekure sõnul ettevõtte juhid ning suuremad aktsionärid. Samuti on mitmed aktsionärid näidanud huvi osaleda, kuna jooksvalt pole võimalik osta turult soovitud kogust Modera aktsiaid. „Usume, et saame ka plaanitud mahu täis,“ sõnas Toonekurg.

Olemasolevatel aktsionäridel on pakkumises eesõigus võrdeliselt neile enne pakkumist kuuluvate aktsiate nimiväärtuste summaga. Lihtaktsia nimiväärtus on 0,1 eurot. Eesmärk on, et uued aktsiad võetakse samuti kauplemisele alternatiivbörsil First North.

Aktsiate kavandatav märkimisperiood on 3. aprill kuni 14. aprill. Pakkumine vajab aktsionäride koosoleku heakskiitu, mis toimub 31. märtsil Tallinnas, Mõisa tn 4.

Möödunud aastal kasvatas Modera tulusid 51 protsenti, jõudes 1,63 miljoni euroni. Aasta kokkuvõttes jäi ettevõte 525 891 euroga kahjumisse.

Kui IPO plaani kohaselt oli eesmärk saavutada kasumlikkus aastaks 2024, siis tulenevalt muutunud majanduskeskkonnast on nüüdne eesmärk lõpetada see aasta kasumlikult. Algselt plaanitud 635 000 eurose kahjumi asemel loodab firma sellelt aastalt 365 000 euro suurust kasumit. Müügitulu eesmärk on 2,78 miljonit eurot, mis oleks 70% rohkem kui eelmisel aastal.