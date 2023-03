Circle K: ebakindlus pangandussektoris toimuva osas on asendunud optimistlikumate prognoosidega

„Eelmisel nädalal alguse saanud toornafta hinnalangus oli ajendatud USA ja Euroopa pangandussektoris toimuvast. Pangandussektoris toimuv võib viia uue majanduskriisini ja seeläbi ka kütuse nõudluse languseni,“ rääkis Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi. Ta nentis, et kuigi 21. märtsil langes toornafta hind korraks isegi 70 USD/b tasemele, on tänaseks suurem ebakindlus möödas ning toornafta hinnatase liigub hetkel 76 USD/b läheduses.

Peamiseks maailmaturu toornafta hinda langetavaks teguriks on hetkel pangandussektoris toimuv. „Kõrge inflatsioon ja kartus majanduslanguse ees viis sel nädalal USA Föderaalreservi (FED) otsuseni tõsta intressimäära 0,25 protsendipunkti võrra,“ ütles Sassi ja selgitas, et intressimäärade tõstmisega soovitakse majandust jahutada, inflatsiooni langetada ning see omakorda vähendab ka nõudlust kütuse järele. Mootorikütuste hinnastamisjuht märkis ära, et eelmisel nädalal kasvasid USA toornafta laovarud viimaste aastate kõrgemale tasemele ning see võib samamoodi viidata nõudluse vähenemisele.

Hinda toetab aga optimistlik prognoos nafta nõudluse kasvu osas. „Analüütikute hinnangul on toornafta hinnalangus olnud spekulatiivne ning pigem ollakse täna seisukohal, et nõudlus kütuse järele kasvab ning see tõstab lähikuude jooksul toornafta hinda maailmaturul,“ ütles Sassi. Ta lisas, et kuigi eelmisel nädalal jättis OPEC+ oma uues prognoosis tootmismahud muutmata, siis on mõned analüütikud spekuleerinud, et OPEC+ võib vastusena nafta hinna langusele siiski tootmismahte kärpida.

Circle K mootorikütuste hinnastamisjuht rõhutas, et Circle K Eesti AS ostab kõik mootorikütused otse Euroopa Liidus asuvatest rafineerimistehastest. Circle K Eesti AS ei osta, müü ega vahenda Venemaal ega Valgevenes toodetud mootorikütuseid. Circle K Eesti AS kuulub Kanada päritolu rahvusvahelisesse jaemüügi kontserni Alimentation Couche-Tard Inc.