Lõpuks ometi! Täna on elekter äärmiselt odav

Tänane elektri keskmine börsihind on täna 33 eurot megavatt tunni kohta. Võrdluseks oli elektri keskmine börsihind 17. augustil ajavahemikus 18.00-19.00 koguni 4000 eurot megavatt tunni kohta. 2021. detsembris maksis elekter 1000,07 eurot MWh. Seega on vahe praegusega märkimisväärne ja on lootust, et elektrihind jätkab langemist.