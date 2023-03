Veriffi identimise lahendus on nüüdsest kasutusel maailma tuntuimates videomängukeskkondades

Veriffi isikusamasuse tuvastamise teenust kasutavad lapsevanemad, et anda nõusolek ja ligipääs oma alaealisele lapsele Epic Games’i platvormil kättesaadavatele videomängudele. Veriffi lahendus on lapsevanematele üle maailma üks mitmest võimalusest, kuidas enda isikusamasus ja vanus tuvastada.



Veriffi ja SuperAwesome’i tõi kokku ühine missioon ja vajadus pakkuda lastele turvalisemat mängukogemust internetis. „Videomängude valdkond on viimastel aastatel hooga kasvanud, mis on toonud ühe suurema tähelepanu ka laste turvalisusele internetis. Meie tiim on ülimalt põnevil SuperAwesome’iga alanud koostöö üle ning ühiselt saame muuta virtuaalmaailma lastele veelgi turvalisemaks,“ rääkis Veriffi kaasasutaja ja tootearendusjuht Janer Gorohhov koostööst SuperAwesome’iga.



Möödunud aastal viis Veriff läbi uuringu, et uurida lapsevanemate ootusi vanuse ja isikusamasuse tuvastamiseks sotsiaalmeedia ja videomängude keskkondades. Uuringust selgus, et 8 täiskasvanut kümnest on mures laste turvalisuse pärast internetis. Uuringu tulemustega saab lähemalt tutvuda siin.