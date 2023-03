SELGITUS | Mida peab teadma, kui on soov elektripaketti vahetada?

Kumb valida – kas fikseerida elektri hind või minna hoopis börsipaketile?

Ühte õiget vastust siinkohal ei ole. Elektripaketi valikul tuleb igal inimesel lähtuda eelkõige enda tarbimisharjumustest ja eelistustest. Klientidele, kes otsivad elektrihinna stabiilsust ja ei soovi börsiturul toimuvat pidevalt jälgida, soovitame elektrihinna praeguste madalate hindade juures fikseerida. Kui kauaks, seda otsustab klient ise – lisaks kuuele kuule saab meie juures hinna fikseerida ka kolmeks või seitsmeks aastaks.

Tarbijatele, kes on valmis börsihindasid jälgima ning selle järgi oma tarbimist ajastama, sobib hästi börsipakett. Oma tarbimist teadlikult juhtides on võimalik kasu lõigata soodsama hinnaga perioodidest ja säästa seeläbi elektriarvetelt. Samas tuleb valmis olla hinna kõikumiseks ja võimalikeks hinnatippudeks.

Mul on kehtiv universaalteenuse leping. Kas Eesti Energia viib mind Kindel 6 paketile üle automaatselt?

Ei. Kindel 6 paketile me ühtegi klienti automaatselt üle ei vii. Klientidel, kes said pakkumise, on vaja see meie e-teeninduses ise vastu võtta.

Võttes pakkumise vastu enne 24. märtsi (k.a), hakkab leping kehtima tagasiulatuvalt alates 1. märtsist. Peale 24. märtsi sõlmitud leping hakkab kehtima uuest kuust.

Kuidas saan oma varasema Kindel Plussi või Kindel paketi soodsamaks?

Iga fikseeritud leping on sõlmitud omas ajas, mil hinna määras toonane turuolukord ja muud aktuaalsed tegurid. Elektrimüüja ei saa hindu kokkulepitud perioodi jooksul muuta, kuna nii kaotaksid fikseeritud paketid oma eesmärgi, milleks on pakkuda klientidele kindlustunnet ning võimalust oma eelarvet ette planeerida.

Soovi korral on võimalik leping varem lõpetada, kuid selle eest võib rakenduda lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu. Erand on siinkohal Kindel 6 pakett – sellest on võimalik väljuda igal ajahetkel ning lepingu lõpetamise tasu puudub.