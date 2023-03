If Kindlustus ootab sind! #normaalnetöö

Hoolime inimestest ja innustame neid

Meil on suurepärane toetav töökultuur. Üheskoos töötades aitavad meie inimesed üksteisel nii isiklikul kui ka professionaalsel tasandil areneda. Me oleme vastastikku ausad, sest see annab meile võimaluse rääkida ka keerulistest asjadest ja aidata üksteisel rasketest aegadest läbi tulla.

Sama oluline on meile, et see teekond oleks lõbus, sest mitte miski ei lähenda tiimi liikmeid omavahel nii tõhusalt, nagu seda teeb jagatud rõõm.

Ifi juhtidel on palju kohustusi, kuid kõige olulisem töö on usalduse, pühendumuse ja kultuuri loomine ning Ifi kui kõige hoolivama kindlustusseltsi arengu toetamine. Meie juhtimise oluline osa on tervisliku töökliima ja usalduslike suhete loomine. Hoolime oma töötajatest sama palju kui klientidest.

Pidev õppimine ja arenemine

Maailm aina muutub ja meie julgustame oma inimesi pidevalt õppima ja arenema. Me tervitame ja toetame soovi omandada uusi oskusi ja pädevusi ning viia ennast kurssi uute valdkondadega. Kõigil on võimalik võtta vastutus enda professionaalse arengu eest ja me pakume võimalusi mitmesuguste annetega inimestele. Me usume, et selged arengueesmärgid aitavad elu paremaks muuta.

Tähendusrikas ja mõtestatud töö

Töö, mida me päevast päeva teeme, mõjutab oluliselt inimeste elusid. Me seisame oma klientide kõrval nii kriitilistel hetkedel kui ka igapäevastes asjades. Meie töö toob kindlustunnet ja tähendusrikkust ka Ifi töötajate ellu. Suudame pakkuda turvatunnet, et inimesed võiksid elada oma elu täpselt niimoodi, nagu nad soovivad. Anname inimestele kindlustunde, et kui midagi peaks juhtuma, siis meie oleme nende jaoks olemas.

Töötajad on kõige olulisemad