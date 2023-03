Legend elab ja kasvab. Vanal omanikul oli pitsaketti üle andes pisar silmas

Ometi on see üle elanud ehtsate Itaalia kiviahjupitsade buumi ja mitte ainult – müük aina kasvab. Uus omanik pani veidi seiskunud vee taas vulinal voolama.

Endine piloot Marko Pleiats võtab ajakirjaniku vastu Tallinnas Mere puiesteel asuvas pitsarestoranis, mis on seal asunud üle 20 aasta. Päris esimene Peetri Pizza müügikoht see ei ole. Erinevatel põhjustel on pealinna esimesi kioskeid aja jooksul suletud. Näiteks on suletud Pärnu maanteel asunud päris esimene kiosk, mis oli avatud 24 tundi. Lõhnad on aga endiselt samad nagu 1990-ndatel, sest Peetri Pizza on jäänud oma liistude juurde.