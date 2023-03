Elektri keskmine börsihind on täna 33 eurot megavatt tunni kohta. See on pea 121 korda väiksem, kui möödunud aasta augustis, mil keskmine börsihind saavutas 4000 eurose megavatt-tunni rekordi. 2021. detsembris maksis elekter aga 1000,07 eurot MWh. Kuidas on elekter praegu nii ootamatut madal?