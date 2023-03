WHO Euroopa regiooni riigid kutsuvad üles suurendama investeeringuid tervishoiutööjõudu

„Tervishoiutöötajad on iga tervisesüsteemi selgroog. WHO Euroopa regiooni riikide esindajad otsisid Bukarestis lahendusi põletavatele tervishoiutööjõuga seotud teemadele nagu töötingimuste parandamine, väärikas töötasu ja mõistlik tööaeg, töötajate vaimse tervise toetamine ja nende oskuste ajakohastamine.

Deklaratsioonis märgitakse, et elanikkonna vananemise, krooniliste haiguste sagenemise, COVID-19 kriisi tõttu tekkinud ravivõla ja inimeste kasvanud ootuste tõttu on tervisesüsteemid üle Euroopa sattunud raskustesse suurenenud nõudlusele vastamisel. Tervisesüsteemid seisavad silmitsi tööjõupuuduse, tööjõu ebaühtlase jaotumisega ja vajadusega arendada tervishoiutöötajate oskusi uute tehnoloogiate kasutuselevõtuks. Ka tervishoiutööjõud vananeb, tööturg on muutustes ja paljudel riikidel on üha keerulisem tuua ja hoida noori töötajaid tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas.