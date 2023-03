Selgus Eesti Energia uue juhatuse koosseis. Koos Sutteriga lahkub veel kolm liiget

Kristjan Kuhi on töötanud 13 aastat globaalses Ericssonis erinevates rollides, sh energeetika ja IoT valdkonna globaalse eksperdina. Ta on olnud EVS/TK 58 Tarkvõrgu tehnilise komitee liige, HARNO IT Akadeemia ekspertkogu liige, TTÜ IT teaduskonna nõukogu liige, IKT kutsestandardite töögrupi liige, ja iduettevõtete mentor.