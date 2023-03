Toetav kollektiiv ja uhiuus maja! Mida veel tahta?

Korralik tugisüsteem

Õpetajaamet ei ole kindlasti meelakkumine, vaid on kahtlemata raskem kui mõni teine. Arte gümnaasiumi direktor Sirje Ebral teab seda hästi ja on seetõttu hoolt kandnud selle eest, et uuel õpetajal oleks olemas korralik tugisüsteem, mis aitab tal koolielu tõusude ja mõõnadega toime tulla. „Eelmisel aastal töötasime välja uue kolleegi toetamise juhendi, mille koostamisse andis panuse kogu kooli meeskond. Soovisime oma kogemuse põhjal paika panna meetmed, mis aitavad uuel inimesel võimalikult kiiresti jalad alla saada,“ räägib direktor Ebral.

Juhend näeb ette, et kõiki uusi tulijaid ootavad lisaks toredatele kolleegidele ees ka inimesed, kellega rõõme ja muresid jagada. „Esiteks aitab uutel õpetajatel kohaneda meie arendusjuht, kes tutvustab neile meie organisatsioonikultuuri, reegleid ja tavasid ning teeb vajadusel ka väikse sissejuhatuse õpetajaametisse. Lisaks saab iga uus õpetaja enda kõrvale ka n-ö erialase juhendaja, kes just ainealast nõu ja tuge pakkuda suudab. Kuna meile tuleb inimesi väga erinevatelt elualadelt, siis on sageli vaja tuge näiteks hindamise valdkonnas ja aine- või töökavade ülesehituse osas.“ Lisaks neile kahele nõustavad ja toetavad õpetaja igapäevast tegevust õppejuhid. Keerukate olukordadega aitavad klassis toime tulla tugispetsialistid (psühholoog, sotsiaalpedagoog, HEV-koordinaator).

Direktor Ebral ei tee saladust sellest, et õpetaja läbipõlemine saabub sageli väga kiiresti. Esimesed sümptomid avalduvad tavaliselt juba kolm kuud pärast tööga alustamist. Just sellepärast ongi Arte gümnaasium pannud suurt rõhku koostööle ja üksteise toetamisele.

Õpetajaameti keerukusest räägitakse pidevalt. Selle varju jääb siiski ka väga palju head, nagu näiteks igapäevased positiivsed emotsioonid tööst noortega ning lisavõimalused, mida saab pakkuda ainult töökoht koolis.