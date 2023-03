Mis on teise järjekoha hüpoteek ja millal seda kasutada?

Suuremaid väljaminekuid planeerides on tavaliselt vaja leida lisaraha. Kui sul on juba maja või korteri tagatisel võetud laen, ent vajad uut laenu kodu remondiks või muu suurema väljamineku jaoks, siis on võimalik võtta teise järjekoha hüpoteeklaen , mis on lühiajaliste laenude ja krediitkaartidega võrreldes paremate tingimustega.

Teise järjekoha Hüpoteeklaen?

Kui suures summas saab teise järjekoha hüpoteeklaenu taotleda?

Et paremini aru saada, võtame näiteks ühe Mustamäe 2-toalise korteri, mille turuväärtus on 100 000 eurot. Korteri omanik Mart on võtnud korteri ostmiseks kodulaenu, mille jääk on tänase seisuga 50 000 eurot. Nüüd soovib Mart oma kodu remontida. Selleks on tal võimalik taotleda teise järjekoha hüpoteeklaenu. Kodulaenu tagatisena on Mardi korterile seatud esimese järjekoha hüpoteek 65 000 eurot. See tähendab, et Mart saab täiendavalt juurde võtta teise hüpoteeklaenu suurusega kuni 10 000 eurot, mis on tema jaoks juba täiesti piisav summa, et kodus üht-teist ära teha.