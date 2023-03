Päev börsil: First Northil tuleb uus rahakaasamine

Täna selgus, et alternatiivbörsil First North noteeritud tehnoloogiafirma Modera soovib kaasata vähemalt pool miljonit eurot. Uus emissioon toimub aprilli alguses. Pakutud aktsiate hind on 4,5 eurot, mis on mõnevõrra madalam kui tänane kauplemishind (4,58 eurot).