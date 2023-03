Omniva plaanib logistikakeskuse mahukat laiendamist

Omniva juhatuse liikme Kristi Undi sõnul on logistikakeskuse laiendamine ettevõtte lähiaja üks suurimatest investeeringutest. „Tegemist on tulevikku vaatava ja pikaaegse investeeringuga. Loome tervikliku keskuse, kus kasvavate pakimahtude juures saab ligi 24 000 ruutmeetril olema piisavalt ruumi ja kõik vajalik saadetiste kiireks ning automaatseks sorteerimiseks. Oleme planeerinud laienduse ehituse nii, et see oleks jätkusuutlik ka aastate pärast.“

Rukki tee logistikakeskus valmis 2018. aasta lõpus ning seal on pakkide sorteerimiseks tootmis- ja laoruumid koos abiruumidega ca 13 000 m2, kus üle 90% pakkidest sorteeritakse automatiseeritud sorteerimisliiniga. Laiendus on vajalik, et tuua praegu Tallinnas, Pallasti tänava vananenud hoones toimivad perioodika, kirjade ja reklaami sorteerimisliinid Rukki tee logistikakeskusse. „Tootmisüksuste ühendamisega saame luua sünergia tööprotsesside ja tegevuste vaates ning kasvatada nende efektiivsust. Lisaks loome oma töötajatele paremad ja kaasaegsed töötingimused koos puhkeruumidega sh ka liikumispuudega inimestele,“ lisas Kristi Unt.

Omniva operatsioonide juhi Evert Rööpsoni sõnul otsitakse usaldusväärset ning kogemustega partnerit. „Hanke võitjal tuleb projekteerida kõigile kaasaja tehnilistele tingimustele ning innovatsioonilahendustele vastav logistikakeskuse juurdeehituse põhiprojekt ja siduda see olemasoleva hoonega,“ märkis Rööpson.

Logistikakeskus saab suure osa vajaminevast elektrienergiast päikesepaneelide vahendusel. Keskuse katusele on paigaldatud kokku 1667 monokristallidega paneeli ja võtab enda alla ligi pooleteise jalgpalliväljaku suuruse ala (10 000 m²). „Süsteemide projekteerimisel tuleb arvestada energia ja teiste ressursside säästliku kasutamise nõuetega nii ehitamisel kui ka hoone kasutamisel. Meie ootus on, et laienduse kütte-, elektri-, jahutuse- ja ventilatsioonisüsteemidele pakutakse välja võimalikult keskkonna- ja energiasäästlik lahendus,“ rõhutas Evert Rööpson.