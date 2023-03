Kas saamegi raha? Läbirääkimised selle üle, et jagada Danske panga rahapesu trahviraha, kulgevad edukalt

„Läbirääkimised on praeguseks kestnud mitu kuud, ent liiguvad positiivses suunas ning on põhjust optimismiks, et USA jagab Eestiga Danske pangalt välja mõistetud summat. Vajalik on ka USA välisministeeriumi nõusolek, mistõttu protsessiga lõpule jõudmiseni läheb veel aega,“ rääkis Danilson-Järg. Ministri sõnul on läbirääkimised märk erakordselt heast koostööst USAga ja see koostöö peab kindlasti jätkuma. „Eesti prokurörid aitasid rahvusvahelise justiitskoostöö käigus mitme aasta jooksul kaasa rikkumiste menetlemisele, et Danske pank saaks nii Taanis kui ka USAs rahapesu eest vastutusele võetud. Raske kuritegevuse vastast koostööd USAga soovime kahtlemata jätkata ka tulevikus,“ sõnas ta.