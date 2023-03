Suur raiskamine: töörõivad lähevad hävitamisele üksnes seetõttu, et logo vajab väljavahetamist?

Paalbergi sõnul võib märgatavat raha- ja keskkonnasäästu tuua juba ainuüksi see, et mõeldakse hoolikalt läbi, kui palju ja kuidas rõivaid brändida. „Kindlasti tuleks vältida juhtusid, mil brändiuuenduse tõttu leiab kiire teekonna prügi sekka hulk kasutuskõlblikke riideid. Tasuks läbi mõelda, kuidas brändi rõivastel esitleda – kas täislogo peab olema igal rõivaesemel või piisab mõnel juhul eelkõige kanga värvist või mõnest tähest, samuti, kas logo võib lahendada embleemina, märgina või teistviisi lihtsasti eemaldatavana. See annab rõiva pikema kasutusea ja paindlikkuse – ettevõte saab logo vahetudes selle uuega asendada, anda rõiva töötajale erakasutusse või saata uuele ringile väljapoole ettevõtet, muretsemata, kuidas see mõjub ettevõtte brändile,“ selgitab Lindströmi esindaja.

Tekstiilirendiettevõttes Lindström ostjana töötava Ave Paalbergi sõnul võib see hetk saabuda palju kiiremini, kui arvatud. Ta toob näite, et kui numbrit 54 kasutanud lahkuva töötaja asemel värvatakse numbri 48 kandja, võibki juba senine rõivas üleliigseks osutuda. Harvad pole ka juhud, mil brändivahetuse käigus otsustatakse välja vahetada kõik bränditud tööriided ja endise logoga riietusega ei osata midagi peale hakata. Lindströmi esindaja märgib, et organisatsioonid mõtlevad keskkonnajalajäljele siiski üha rohkem. „Muutusi toob ka aasta 2025, mil jõustuva seadusepügala kohaselt peavad nii elanikud kui ka ettevõtted oma tekstiilijäätmeid liigiti koguma ja neid ei tohi prügimäele ladestada ega põletusahju saata,“ ilmestab Paalberg üha pakilisemaks muutuvat vajadust riiete kasutusea lõpule aegsasti mõelda.

Tööandja hangitud riideid kasutatakse ohutuse, hügieeni ja esinduslikkuse tagamiseks paljudes sektorites – olgu tegemist ehitus- või tootmistööde, kaubanduse, teeninduse, julgeoleku- või meditsiinivaldkonnaga. Töötajate rõivastega varustamiseks on organisatsioonil laias laastus kaks võimalust – need kas osta või rentida. Mõlemal variandil on oma plussid ja miinused. Neid hinnates kiputakse sageli keskenduma eelkõige rõivaste ostu- versus rendikulule, vähem mõeldakse hooldamisele ja töötajate ajakasutusele ning veelgi harvem sellele, mis saab riietest siis, kui ettevõte või asutus neid algsel eesmärgil enam ei vaja.

Kui rõivas enam ettevõttes kasutamist ei leia, tasub esmalt mõelda, kas see võib sobida kandmiseks kellelegi teisele. Üks võimalus on pöörduda kasutatud riiete müügiga tegelevate MTÜ-de poole. „Kui riietega ei kaasne firmasümboolika probleemi, on ettevõtetes kasutusel olnud rõivad tõesti meie kaudu endale uue omaniku leidnud. Kuigi valdav osa meie kaupluste kliente on eratarbijad, satub nende sekka ka töömehi, kes otsivad tööriideid,“ räägib Uuskasutuskeskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Esme Kassak.

Kordus- ja taaskasutust lihtsustab rõivaste rent

Kui riie on rõivana oma aja ära elanud, tasub mõelda, kuidas seda oleks võimalik järgmisel ringil kasutada. Näiteks saab sõltuvalt kangast osa tekstiile kasutusele võtta puhastuslappidena. „Nutikaid uusi lahendusi on leitud sihtasutuse Hea Hoog või EKA tudengite abiga, kes on teinud tekstiilidest lemmikloomapesasid, kotte ja uusi ägedaid riideid,“ annab Esme Kassak nõu. On ka ettevõtteid, kes on ise korraldanud oma vanadest tekstiilidest uute loomist – vastupidavast materjalist tööriietest saab näiteks valmistada kotte.

Lindströmi esindaja aga möönab, et taolised lahendused tähendavad ettevõttele aja- ja rahakulukat kõrvaltegevust, sest tekstiilide läbimõeldud taaskasutussüsteemi Eestis veel ei ole. Ave Paalbergi sõnul on lihtsamas seisus need organisatsioonid, kes rõivaste ostu asemel on need rentinud – sel juhul hoolitseb tekstiilirendiettevõte nii rõiva keskkonnasõbraliku tootmise, hoolduse kui ka selle eluea lõppedes taasringluse eest. Lihtsam on ka korduskasutus, kuna ühele ettevõttele ebavajaliku rõiva saab kohandada kasutamiseks kellelegi teisele.