Värske EY aasta ettevõtja: kui sa pankrotti ei karda, siis oled edukas

Kõu Mobility grupi loojateks on kolm noort eesti meest: Kristjan Maruste, Heigo Varik ja Teet Praks. Pärast ülikooli lõpetamist tahtsid noored tehnoloogia valdkonnas ise midagi ära teha ning pikkade arutelude tulemusena leiti lõpuks, et väikesed elektrisõidukid on transpordi tulevik ja nende internetti ühendamine võimaldab luua palju erinevaid ärimudeleid. Üheskoos loodigi 2014. aastal Comodule, et edendada emissioonivabade elektriliste kergsõidukite kasutuselevõttu ning muuta maailm puhtamaks ja paremaks paigaks. Asutajate eesmärk oli lahendada mobiilsus- ja keskkonnaprobleeme. Sama siht on ettevõttel ka täna: kogu tiim pühendub kvaliteetsete, ohutute ja puhaste mobiilsustoodete ning -teenuste pakkumisele. Kuus või seitse aastat tagasi vaadati neid kui imelikke noori inimesi, kes mingil põhjusel jalgrattaid internetti ühendasid. Nüüd, viimase nelja aastaga on turg järgi jõudnud ning vajadus toodete internetiseadmete järele aina kasvab. Selliseid lahendusi on vaja näiteks selleks, et leida ja rentida jagamissüsteemil põhinevaid jalgrattaid või tõukerattaid ning maksta nende kasutuse eest.

Kristjan ei usu, et on olemas töö ja eraelu tasakaal. Tema meelest on tegemist ühe eluga ja ei ole võimalik seina nende vahele tõmmata. „Armastus on see, mis mind väga juhib, see kõik muu on ju täiesti teisejärguline,“ ütleb ettevõtja. Kristjan on alati proovinud luua keskkonda, kus ollakse väga avatud. Tänu avatud keskkonnale jagavad töötajad oma muresid ja ettevõte suudab töö võimalike probleemide korral ümberkoordineerida. Kristjani sõnul on väga oluline tööandjana inimest kuulata ja arvestada sellega, mis ta eraelus toimub. Kristjan lisab, et kõik juhid rõhutavad ja kiidavad, et ettevõtte suurim vara on tema inimesed, aga vähesed on nõus oma inimestesse ka tegelikult raha investeerima. Tema tahab olla selles osas suunanäitaja. Talle meeldib teada, et tema inimesed on rõõmsad ja rahul. Kui see nii pole, siis tuleb põhjuseid uurida ja nendega tegeleda.