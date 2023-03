Kuidas leida kliente Google'i reklaamide abil, kui majanduslik olukord kärbib reklaamieelarvet?

Kuidas inimesed internetis tooteid/teenuseid otsivad?

Google'i otsingumootor on endiselt kõige populaarsem koht, kust inimesed tooteid või teenuseid otsivad. Sisestavad märksõna ja näevad Google'i pakutavaid kõige asjakohasemaid tulemusi. Google'i otsingus on orgaanilised ja makstud otsingutulemused, mistõttu oleks hea mõlemale tähelepanu pöörata, sest 90% klikkidest tehakse esilehel. Kui sa pole sealt leitav, siis sind pole olemas!

Kuidas saada Google'i esilehele?

Google'i esilehele jõudmiseks on võimalik luua Google Adsi tekstreklaame, mis on sihitud täpselt märksõnade järgi. Tänu sihtimise täpsusele on Google'i tekstreklaamid kõige tõhusamad reklaamid, mis tähendab, et reklaamidel klikkijatel on suur tõenäosus sattuda sinu toodete juurde.