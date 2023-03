EY Eesti Aasta Ettevõtja elutööpreemia laureaat: elu on õpetanud, et mune tuleb ikka eraldi korvidesse panna

Tiit Kõuhkna on eraettevõtluses tegutsenud juba üle 30 aasta. Tema ettevõtete hulka kuuluvad nii kalapüügi kui ka kalatöötlemise ettevõtted, lisaks tegeletakse aktiivselt kinnisvara arendamisega. Direct Conulting AS on perefirma, kus Tiit on nõukogu esimees ning poeg Toomas juhib igapäevaselt ettevõtet. „Elu on õpetanud nende 30 aasta jooksul, et mune tuleb ikka eraldi korvidesse ka panna,“ lausub Tiit. „Kui kokku võtta meie kalanduse firmad ja kinnisvara firmad, siis kokku sai 30 ringis. Meil on alati ikkagi laevanina vee peal. Kui kasumit ei teeni, siis ettevõte kaua püsti ei seisa,“ selgitab ta.

„Ma olen kõikidele meie ettevõtetele ikka öelnud, et unistada tuleb suurelt. Tuleb kogu aeg areneda, tuleb 10-15 aastat ette mõelda, parem kui 20 aastat. Kui niimoodi mõeldakse, siis on ka areng. Nii et ronime kogu aeg mäkke, aga mäetipp ei peagi veel käeulatuses olema, tuleb ikka ronida ja areneda,“ kirjeldab Tiit oma juhtimisstrateegiat.

„Tiit Kõuhkna südikus on jätnud Eestis olulise jälje alates Viljandist ja Põlvast kuni Hiiumaa ja Tallinnani ning laevastiku kaudu ka Atlandi ookeani tormistele vetele. Põnev on kuulda, millise entusiasmiga räägib ta oma ettevõtlusest ja kui oluline on talle seejuures perekonna kaasamine. Ta on Tallinna Lastehaigla Toetusfondi asutajaliige ja kõik need 30 aastat olnud kaasas selle tegemistega. Me oleme täpselt nii tugevad nagu meie kõige nõrgemad ühiskonnaliikmed ja seepärast on ettevõtjate panus niivõrd oluline,“ sõnas EY partner Ranno Tingas.