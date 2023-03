Kas tuumaenergia on jätkusuutlik? Euroopa Liidu riigid ei jõua küsimuses ühisele arusaamale

Pariis soovib, et tuumaenergiat tunnustataks kui vähese süsinikdioksiidiheitega energiaallikat. Selle eesmärk on kasu saada eeskirjade lõdvendamisest, mida EL püüab läbi viia, et kiirendada puhta tehnoloogia kasutuselevõttu ja vabaneda imporditud fossiilkütustest. Lisaks on eesmärk alandada energiahindu tarbijate ja ettevõtete jaoks ning saada 2050. aastaks esimeseks süsinikuneutraalseks kontinendiks.

Komisjon on oma äsja avaldatud rohelise kokkuleppe tööstuskava raames esitanud mitu teksti, et võimaldada liikmesriikidel anda rohkem riigiabi ja vähendada bürokraatiat projektidele, mis hõlmavad rohelisi tehnoloogiaid, sealhulgas taastuvenergiat, vesiniku infrastruktuuri, soojuspumpasid, geotermilist energiat ning süsinikdioksiidi kogumist ja säilitamist.

Nulltootmistehnoloogiatel on tuumaenergia ees eelis

Komisjoni juht Ursula von der Leyen ütles neljapäeval, et ettepanekute kohaselt on „tipptasemel tuumaenergial“ juurdepääs mõningatele lihtsustatud eeskirjadele ja stiimulitele, kuid ainult nulltootmistehnoloogiad, mida me peame tuleviku jaoks strateegiliseks, nagu näiteks päikesepaneelid, akud ja elektrolüsaatorid, saavad kasutada kõiki eeliseid ja soodustusi.

Prantsusmaa soovib aga, et Euroopa Ülemkogus toimuks strateegiline arutelu, et otsustada lõplikult, kas ELi riigid ühiselt usuvad, et tuumaenergia mängib süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamisel rolli või mitte.

„Mida me palume, ja võib-olla peame oma taotlust täpsustama, ei ole mitte niivõrd see, et tuumaenergiat peetakse roheliseks. See on see, et me kohaldaksime tehnoloogilist neutraalsust ja et see kajastuks tekstides,“ lisas allikas, väites, et Prantsusmaa ei taha tingimata kasutada uusi rahalisi vahendeid, mida EL võib puhta tehnoloogia jaoks välja pakkuda.

„Küsimus on haldusliku lihtsustamise, näiteks kutseõppe suunamise kohta. Tegemist on terve hulga muude küsimustega, millest Euroopa Komisjoni otsusega on tuumatehnoloogiad välja jäetud,“ ütles Elysée allikas.