Tšehhi-Slovaki perefirma tahab investeerida miljoneid eurosid Baltikumi idufirmadesse

„Baltimaades ja eriti Eestis on väga küps idufirmade ökosüsteem. Meil on hea meel, et meil on kohapeal paar väga huvitavat investeeringut: eelkõige Alpha3D, Miros.ai, Rendin, Supliful või Startup Wise Guys,“ sõnas ZAKA VC investeerimiskomitee juht Andrej Petrus. Tema sõnul on selgelt näha, et Balti tehnoloogiafirmade ökosüsteem on paar aastat ees kogu Kesk- ja Ida-Euroopa ökosüsteemist.

„Me näeme palju kohalikke ingelinvestoreid, kes on juba mõne start-up firma müünud ja olnud edukad, toetades uusi idufirmasid ja asutajad kõige varasemas turustaadiumis. Ka riskikapitali ökosüsteem on väga küps ja seotud teiste piirkondadega, toetades ettevõtteid ja asutajad nende edasisel kasvul. Arvestades Balti riikide väiksust, püüavad asutajad oma tooteid algusest peale ülemaailmselt levitada ja müüa, sest kohalikule turule keskendumine ei ole majanduslikult elujõuline. Need on tegurid, miks me usume Balti idufirmade ökosüsteemi tulevasse kasvu ja miks me tahame samuti sellest osa saada.“

2022. aastal investeeris ZAKA VC kokku 800 000 eurot Balti varajase faasi idufirmadesse. Nende seas olid näiteks Eesti idufirmad Alpha3D, Rendin ja Miros ning Läti idufirma Supliful.

„Pikaajaliste esimeste uskujatena Balti turu idufirmadesse on meil hea meel näha heade rahvusvaheliste investorite üha kasvavat huvi piirkonna vastu ja seega on meil hea meel tervitada Zaka VC-d klubis. Nad on üks meie LP-dest (usaldusühingutest - toim) ja on juba investeerinud Rendinisse ja Suplifulisse Startup Wise Guys portfellist. Tuleb veel tehinguid, sest ka praegu hindame koos investeeringut veel ühte Eesti idufirmasse,“ sõnas Dag Ainsoo, Startup Wise Guys kiirendusfondi General Partner.

ZAKA VC on perekonnavarade investeerimise kontor. Firma tegutseb ka Tšehhi-Slovaki päritolu riskikapitaliinvestorina, mis on moodustatud perekondade Zálešák ja Kasper varade baasil.