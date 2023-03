Tuntud jaekett kutsub boonusraha kasutama: miljon eurot aegub märtsi lõpus

„Iga-aastaselt säästavad eestimaalased Maxima kliendikaarti kasutades miljoneid eurosid, kuna neile koguneb igalt ostult 1% boonusraha. Mitmel viimasel aastal on see summa küündinud üle 4 miljoni euro aastas. Nüüd 2022. aastal kogusid Aitäh kaardi omanikud meie kauplustes tehtud ostudelt 5,1 miljonit eurot boonust,“ sõnas Maxima Eesti müügiosakonna juht Marge Kikas.

24. märtsi seisuga on aga natuke üle miljoni euro Maxima kliendikaardi omanikel jätkuvalt kasutamata. Sellepärast tuletab jaekett oma klientidele meelde, et eelmise aasta vältel kogutud boonusraha kasutamiseks on neil jäänud märtsikuu lõpuni, kuna pärast 31. märtsi 2023 mullu kogutud Maxima raha aegub.