Läti julgeolekuteenistus uurib kohaliku šokolaaditehase võimalikku toetust Vene armeele

Kolmapäeval levis info, et Venemaa šokolaaditehase Pobeda tegevjuht Olga Muravjova sai Venemaa Jegorjevski linna ühingult „Lahinguvennaskond“ auhinna selle eest, et ettevõte on alates sõja algusest annetanud Venemaa armeele üle 15 tonni oma tooteid. Euroopa Parlamendi liige Artūrs Butāns on juhtinud tähelepanu juhtumile ning võtnud väidetava eeskirjade eiramise osas ühendust riikliku julgeolekuteenistusega.

Muravjova on ka Ventspilsis asuva Pobeda kondiitritööstuse juhatuse esimees ja kaasomanik. Ventspils on üks kolmest Pobeda tootmisüksusest. Välisministeerium sõnas Läti Delfile, et uurivad info tõesust. Ministeerium lisas, et USA ega ELi sanktsioonid ei ole suunatud Venemaa toiduainesektori vastu, arvestades ÜRO nõudmisi tagada maailma vähem arenenud riikidele juurdepääs toidule. Kui info osutub tõeks, lubab ministeerium võtta vastu vajalikud otsused, täpsustamata, millised need on. Siseministeerium kontrollib samuti info tõesust.

Pobeda registreeriti 2014. aastal 3060 euro suuruse aktsiakapitaliga. 90% ettevõtte kapitalist kuulub Küprosel registreeritud ettevõttele Adellaar Holdings Limited, ülejäänud aktsiad kuuluvad Vitali Moravjovile ja Olga Muravjovale, kes olid varasemalt Venemaa kodanikud, kuid nüüd on Küprose kodanikud. Ettevõtte tegelik kasusaaja on Andrei Muravjo, kes on nüüd samuti Küprose kodanik.