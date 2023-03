Tuntud Jaapani tehnoloogiafirma müüakse maha

Tokyos asuva ettevõtte juhatus kiitis eile heaks umbes 2 triljoni jeeni (15,3 miljardit dollari) suuruse pakkumise kodumaise erakapitali investeerimise firma Japan Industrial Partners Inc. juhitud grupilt. See on 4620 jeeni ehk 33 eurot aktsia kohta, teatas ettevõte oma avalduses. Pakkumine on umbes 9,7% suurem kui Toshiba eilne sulgemishind. Kohaliku aja järgi kell 9.09 tõusis Toshiba aktsia 6,1%, 4 471 jeenini ehk 32 euroni.