Noore talendi arendamine: kuidas meie uuenduskultuur soodustab professionaalset arengut

Asutasime 2021. aastal ettevõtte Gofaizen & Sherle – Eesti ettevõtte, mis keskendub äriarendusele ja juriidilisele nõustamisele. Nüüdseks oleme laienenud ka Leetu Vilniusse. Tegutsemine Eestis, mis on krüptovaluuta teerajaja, on võimaldanud meil saada osaks õitsvast kohalikust krüptovaluutakogukonnast, mis laieneb kiiresti kogu Euroopas.

Usume, et meie peamine saavutus on meie tugev meeskond.

Vaatamata uutele ja rangematele eeskirjadele oleme pühendunud uue majanduse arengule ja aitame oma klientidel orienteeruda keerulises õiguskeskkonnas. Usume, et FinTechil ja krüptotehnoloogial võib olla äärmiselt tähtis roll pidevas majanduskasvus ja -arengus. Meie eesmärk on luua Eestis ja kõikjal Euroopas tervislik ja turvaline ärikeskkond, mis toetab uue tehnoloogia kasvu.

Uus majandus muutub ja areneb kiiresti ning me oleme pühendunud sellele, et püsida nende muutuste esirinnas. Kuna maailmamajanduses toimuvad pidevalt tähtsad muutused, uurime aktiivselt uusi ja uuenduslikke viise, kuidas toetada majanduskasvu ja luua lihtsaid läbinägelikke lahendusi, mis aitavad ettevõtetel õitseda.

Usume, et meie peamine saavutus on meie tugev meeskond. Enamik meist on pärit Eestist ja siit oleme saanud ka oma hariduse. Teame, et inimesed on iga ettevõtte tähtis osa, eriti nõustamisvaldkonnas. Meie meeskond koosneb advokaatidest ja projektijuhtidest, kes on mitte ainult tugevad spetsialistid, vaid ka paindlikud ja avatud meelega.