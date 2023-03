Telekomid taas karvupidi koos. Tele2 süüdistab konkurente, nood ei saa Tele2 käitumisest aru

,,Meie jaoks on oluline, et telekomid hakkaksid lõpuks ometi lähtuma kliendi vajadusest, mitte ainult ettevõtte huvidest. Praeguses olukorras näeme, et kliendi huvide eest seistakse valikuliselt ka pärast seadusemuudatust, mis kohustab sideteenuse osutajaid tegema kliendile parima pakkumise,“ selgitas Tele2 turundusjuht Ines Estrin.