Märkimisväärne osa Euroopa Liitu imporditud meest on tõenäoliselt võltsitud

Mesi sisaldab looduslikke suhkruid ning ELi eeskirjade järgi ei ole lubatud sinna lisada muid koostisosi. Kui mee mahu suurendamiseks lisatakse näiteks vett või suhkrusiirupeid, on tegemist võltsimisega. See ei kujuta suurt ohtu inimese tervisele, kuid seab ohtu ELi meetootjad, kes seisavad silmitsi ebaausa konkurentsiga.

„EL on mee importija, sest sisenõudlus on suurem kui kodumaine toodang. On oluline, et me jääksime valvsaks igasuguse kuritarvitamise suhtes,“ ütles OLAFi peadirektor Ville Itälä. Ta lisas, et kuigi kõige sagedasem pettus mee puhul toimub võltsimise teel, leiti teise uurimise käigus ka päritolupettuse juhtumeid, kus märgistusel valetatakse päritolu kohta.