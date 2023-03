Hinnatõus sulges tuntud söögikohtade uksed. Ellujääjad valmistuvad suureks värbamiseks

Nii ütleb Reval Café asutaja ja tegevjuht Rene Treifeldt. Viimase poolaasta jooksul jäädavalt uksed sulgenud toitlustuskohtade sotsiaalmeediakontode postitused on dramaatilised. Ajakirjanikele vastatakse lakooniliselt, et äri ei olnud enam jätkusuutlik. Koroonalained suutsid need ettevõtted üle elada, kuid läbivalt kinnitatakse, et viimase aasta hinnatõusud tegid ellujäämise võimatuks.

„Koroonakriis, kriisist väljumisel tekkinud finantskohustused, turistide vähesus, energiakriis, sõjaga kaasnenud toormehindade tõus, tööjõupuudus, klientide ostujõu vähenemine,“ loetleb Treifeldt põhjuseid, miks toitlustuskohad otsustavad tegevuse lõpetada. „Nagu üks toitlustaja hiljuti ütles: peab ikka parajalt segane olema, et jätkata.“ Treifeldt usub, et hullem on möödas, sest suurem hinnatõus oli eelmisel aastal. Viimasel poolaastal on hinnatõus peatunud ning sellele on tema sõnul aidanud kaasa energia- ja toormehindade stabiliseerumine.