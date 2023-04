Hoiatus. Eestis on liikvel pea kaks korda enam valeraha

Eesti Pank kirjeldab värskes aastaaruandes, et eelmisel aastal avastati Eestis 462 võltsitud pangatähte. See on pea kahekordne kasv võrreldes aasta varasemaga, kuid Eesti Pank märgib, et 2021. aastal avastati võltsinguid ka erakordselt vähe, vaid 263 pangatähte. 2020. aastal oli võltsinguid 393 ning 2019. aastal 285.