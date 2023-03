FOTOD | Surnud mehe hinnalisest varast ei saada kuidagi lahti. Imekauni mõisa hind on kukkunud drastiliselt

2019. aastal kirjutas Delfi Ärileht sellest, kuidas soomlane Timo Lemberg müüb imekaunist Vihterpalu mõisa 4,8 miljoni euroga. Tänaseks on soomlane meie seast lahkunud ning hind kukkunud kolinal. Tegemist on tegelikult südantlõhestava looga mehest, kes täitis oma vanaisa soovi Eestisse panustada, kuid pidi enne surma nentima, et loodud ilu ei olnud võimalik rahaks teha.