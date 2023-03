Bloombergi uurimuse tulemusel selgus, et Briti elektritootjad on käitunud ajal, mil kogu ühiskond ägas meeletute elektrihindade all, eriti nahaalselt ja vääritult. Juriidiliselt on kõik korrektne ja vajab regulaatorite ja süsteemihaldurite sekkumist. Sama skeemi võidakse kasutada ka meie regioonis.