Chris Robbins, kes on Tele2 Eesti juhi kohalt lahkumas, ütles intervjuus Delfi Ärilehele, et meie interneti hinnad on võrreldes naabritega ülikõrged (loe siit). Sellele vaidles vastu TTJA esindaja (loe siit). Chris Robbinsi sõnul rääkis viimane aga valest asjast.