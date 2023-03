Kuritegu või juhtimisviga? Üleöö uksed sulgenud söögikohale said saatuslikuks küsitavad kulutused

Halduri hinnangul viis ettevõtte pankrotti see, et burgerikoha kulul hakati kinni maksma muid tegevusi. „Ma arvan, et kui oleks ta jätkanud või istunud seal Ossu Burgeri peal, siis võib-olla ta poleks pankrotti läinud. Ossu Burger polnud nii mastaapne, et kanda neid kulusid. Ja juhtimises osales ka natukene vähevõitu, olles välismaal ära,“ sõnas ta.

Krupil tekkisid ettevõtte juhtimise kohta omad küsimärgid. „Minu hinnangul ongi suhteliselt suured kulutused, mis on välismaal tehtud, millele ma olen ka tähelepanu juhtinud, mis on võimalikud kahju hüvitamise nõuete aluseks juhatuse liikme vastu. Ma ei seosta neid kuidagi äritegevusega. Tavapäraselt on ikkagi see, et kui ma ostan 20 lihapirukat ja müün neist kümme edasi, siis võib-olla ongi äriplaani ebaõnnestumine, aga kui ma ostan 20 lihapirukat ja mitte kunagi ühtegi ei müü, siis küsimus on, et kas seal üldse kunagi mingit äriplaani oli,“ selgitas ta.