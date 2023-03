Lahkus mees, kel oli tehnoloogiasektori arengus tohutu roll ning isegi oma seadus

Intel ja Moore’i pere heategevusfond andsid teada, et mees suri oma Hawaii kodus ümbritsetuna pereliikmetest.

1968. aastal loodud Intelis oli Moore asutaja, kes ise aktiivselt inseneritööd tegi. Tema kaasabil olid Inteli protsessorid peagi enam kui 80% maailma arvutites.

1965. aastal kirjutas mees kuulsa teadustöö, kus ta tegi tähelepaneku, et kuna tehnoloogia on edasi arenenud, siis on mikrokiipidel olevate transistoride arv igal aastal pea kahekordistunud. Tema prognoos, et selline trend jätkub, sai tuntuks kui Moore’i seadus. Hiljem parandati seda, et selline seaduspära kehtib iga kahe aasta tagant. See teadustöö aitas kaasa sellele, et Intel ja teised kiibitootjad hakkasid agressiivselt tegutsema selle nimel, et seaduspära ka reaalses elus kehtiks.

Tõeline selgeltnägija

„Integraallülitused viivad selliste imedeni nagu personaalarvutid või vähemasti terminalid, mis on keskse arvutiga seotud. Lisaks automaatika autodes ning kaasaskantavad kommunikatsioonivahendid,“ kirjutas Moore 1965. aastal. See oli kaks aastakümmet enne personaalarvutite revolutsiooni ja 40 aastat enne, kui Apple tõi turule iPhone’i.

Pärast Moore’i artiklit muutusid kiibid kiiresti efektiivsemaks ja odavamaks, mis omakorda aitas kaasa tehnoloogilisele arengule üle maailma. See sillutas tee mitte ainult arvutitele vaid ka internetile ning Silicon Valley megastaaridele Apple’ile, Facebookile ja Google’ile.

„Oli muidugi tore olla õigel ajal õiges kohas,“ ütles Moore 2005. aastal antud intervjuus „Mul oli suur õnn sattuda mikrokiipide tööstusesse, kui see oli veel täiesti algusjärgus. Mul oli võimalus näha pealt seda, kuidas me tegime ühe silikoonist transistori ja panime selle kiibile ning jõudsime selleni, et panime ühele kiibile 1,7 miljardit transistorit. On olnud fenomenaalne teekond.“

Osa „reeturlikust kaheksast“