Milline oli Bigbanki 2022. aasta ettevõtete panganduse osakonnast vaadates?

Meie numbrid on turust erinevad. Kui Bigbank kasvatas ettevõtete laenuportfelli 100 protsenti, siis turg keskmiselt 12%. Me oleme eriti rõõmsad, et iga kümnenda ettevõtetele antud laenu anname täna välja meie. See on suur saavutus, sest selle suunaga alustasime me Baltikumis alles 2019. aasta sügisel. Vahepeal on olnud ka paar koroona-aastat. Meid on võetud hästi vastu ja mitte ainult Eestis.