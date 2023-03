Euroopa Liit ja Saksamaa jõudsid autonduses ajaloolise kokkuleppeni. Algne plaan muutub

Saksamaa ja Euroopa Liit jõudsid ühisele arusaamale, mis jätab 2035. aasta eesmärgi endiselt jõusse. See tähendab, et läbi sai vaidlus, mis oleks andnud ELi suurele CO 2 vähendamise algatusele märkimisväärse hoobi.

Saksamaa valitsus andis teada, et nad said Euroopa Liidult kinnituse, et reeglites on sees tehnoloogianeutraalsuse klauslid, mis jätavad ukse avatuks ka n-ö e-kütustele.

„See avab võimaluse ka sõidukitele, mille sisepõlemismootorites kasutatakse vaid CO 2 neutraalseid kütuseid,“ ütles riigi transpordiminister Volker Wissing tänases teates.

Läbimurre saavutati pärast nädalate pikkust arutelu Euroopa Komisjoniga. Teisi riike ärritas, et Saksamaa viimasel hetkel plaani blokeerima hakkas.

„Me töötame nüüd selle kallal, et saada niipea kui võimalik paika autode CO 2 standardid,“ ütles Euroopa Liidu kliimavolinik Frans Timmermans Twitteris. Ta kinnitas, et nüüd hakkavad ELi juristid ette valmistama seda, et e-kütuseid saaks nimetada süsinikuneutraalseteks.

Kokkulepe tähendab, et Saksamaa kinnitab ametlikult juba oktoobris paika pandud reeglid. Tegemist on ELi ühe keskse sambaga, mis peaks 2050. aastaks tagama kliimaneutraalsuse.

Energiaministrid kohtuvad Brüsselis teisipäeval ja juba seal võidakse otsus lõplikult kinnitada, sest Saksamaa toetus on nüüd olemas. On ka vastaseid, aga nende hääl ei ole piisavalt tugev, et kurssi muuta. Itaalia on näiteks soovinud, et ka biokütuseid kasutavatele autodele tehtaks erand.

„Tehnoloogianeutraalsuse võitlus on võidetud, mis on eeldus selleks, et tunnustataks ka biokütuseid,“ arvab Itaalia peaminister Giorgia Meloni. „Me näitame ka seda, et biokütustel on nullemissioon, seega ei ole mõtet laskuda üksikasjadesse. Kui tehnoloogia tagab eesmärgi, siis võib seda kasutada,“ lisas ta.