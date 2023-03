FOTOD | Tallinna lähedale kerkib seitsmest hoonest koosnev äripark, mille osaks on ka kaubanduskeskus

Luige elanikud on oodanud toidukauplust üle kümne aasta. „Läinud novembris sai Luige keskuse esimene hoone nurgakivi, nüüd siis juba sarikad, nii et Luige kogukonnale olulise toidupoe avamine ei ole enam kaugel. Lisaks Rimile on kaubandushoone suuremad üürnikud 24/7 Fitness spordiklubi, Benu apteek, Petmarket ja kolme operaatoriga toitlustusala. Kokku on esimeses majas 20 kaubanduspinda, mis peaks kliendile pakkuma väga head kauba ja teenuste valikut.“ ütles Restate’i nõukogu liige Ardi Roosimaa.

Keskuse kontseptsioon hõlmab mugavaid ja kombineeritud lahendusi, mis toetuvad Restate'i pikaajalisele kogemusele kaubanduse ja väikelogistika hoonete arendamises. Piirkonna populaarsus on stabiilses kasvus nii äri- kui elukondlikus kinnisvarasegmendis. „Tallinna äri ja elukondliku kinnisvara arendustegevus on viimase viie aastaga aktiivselt liikunud lähivaldadesse ja tänane majandusolukord ei ole seda muutnud - valdav enamus Luige keskuse äripindadest on tänaseks üürniku leidnud,“ sõnas Roosimaa.

Luige ärikvartal koosneb lõpplahendusena seitsmest hoonest, esimesena valmivas kaubanduskeskuses on pinda 4000 m2. Kõik ärikvartali hooned omavad energiasäästlikku BREEAM sertifikaati. Äripark hõlmab nii kaubandust, ilu- ja spordi- ja teisi argiteenuseid, toitlustust, logistika- ja büroopindu kui ka kõike sinna juurde kuuluvat, et toimida kooskõlas elurajooniga. Piirkonnas on olemas kergliiklusteed ja rohealad, linnalähedane ühistransport toimib hästi ja tulevikus lisandub piirkonda ka Rail Balticu rongipeatus.