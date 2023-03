Eksperdid: isikuandmete vahetamine Euroopa Liidu ja USA vahel vajab suuremat selgust

Praegused regulatsioonid ei taga Euroopa kodanike andmetele USAs piisavat kaitset

Kuna Ameerika Ühendriigid on Euroopa Liidu mõistes ebapiisava andmekaitse tasemega riigiks, siis on Euroopa Komisjon ja Ameerika Ühendriik püüdnud ajalooliselt sõlmida erinevaid kokkuleppeid, mis võimaldaksid õiguspärast andmevahetust. Varasemad õigusraamistikud on tunnistatud kehtetuks või koguni tühiseks, nagu näiteks Privacy Shield ja Safe Harbor raamistik. Tühiseks on tunnistatud põhjusel, et raamistikud ei taganud ELi kodanike isikuandmetele piisavat kaitset USA-sse edastamisel. Safe Harbor kehtis aastatel 2000-2015 ning Privacy Shield aastatel 2016-2020. Privacy Shield raamistik tunnistati kehtetuks 16. juuli 2020. aasta Euroopa Kohtu otsusega, mida on tuntud ka Schrems II nime all. Kirjeldatud Schrems II nime kandvas lahendis leidis Euroopa Kohus, et isegi olukorras, kus USA ettevõtjad kohaldaksid Privacy Shield raamistikus kokkulepitud kaitsemeetmeid, ei ole Euroopa kodanike andmed ja privaatsus Ameerika Ühendriikides sellegipoolest kaitstud. Põhiliseks probleemiks oli asjaolu, et USA föderaalseadused võimaldavad kohalikel luureasutustel väga lihtsalt isikuandmetele ligipääsu.