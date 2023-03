„Midagi ei ole lihtsat,“ tunnistas Rootsi karjääridiplomaat Anders Ahnlid Stockholmis antud intervjuus. Ta räägib tohututest summadest, mida peaks hakkama kasutama Ukraina ülesehituseks. Ta lisas aga, et Euroopa planeerib olla siin innovaatiline.

Jutt käib nii oligarhide jahtidest kui ka Vene keskpanga varadest. Varade maht on väga suur, kuid selle juriidiliselt korrektselt üle võtmine on osutunud keerulisemaks kui mitmete kõrgel tasemel poliitikute sõnavõttudest mulje on jäänud.