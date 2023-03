Eleringi sõnul Suurbritannias toimunu Eestis aset ei leia. Meil on teised mured

Lühidalt öeldes tegid Suurbritannia elektrimüüjad seda, et ähvardasid tihti viimasel tunnil mõne oma jaama sulgeda, et siis tekitada defitsiit. Seda sama defitsiiti mindi siis ise lahendama bilansiturul ehk tasakaalustamise turul, mille tulemusel elektri tootmine ja tarbimine peavad olema identsed näitajad. Nad ei teinud seda aga niisama vaid ajasid selle käigus tunnihinnad lakke. Briti valitsus ja ka sealne bilansihaldur (nagu meie Elering) on öelnud, et selline praktika tuleb lõpetada.

Tekib põhjendatud küsimus, kas sama on tehtud ka meie piirkonnas, sest samadel alustel toimib ka meie regioon. Alguses päev ette turg, siis päevasisene turg ja viimaks veel tasakaalustamise turg. Lõppeesmärgiks on see, et kui elektrit tarbitakse mingil tunnil 10,22 ühikut, siis seda ka toodetakse 10,22 ühikut. Tootjal võib tekkida kiusatus siin turg nö pantvangi võtta ja öelda, et nad ei tooda, kui neile ei maksta kõrgemat hinda. Süsteemihaldur ei saa aga lubada, et elektrit on vähem kui seda tarbitakse. Seega tuleks selline surve alla neelata.