Tehnopoli AI rahastab ligi 260 000 euroga kaheksa tootmisettevõtte tehisintellekti projekti

Kahepäevases töötoas arendas oma pilootprojekte 17 ettevõtet, kelle tööd juhtisid kogenud võtmementorid ja tehisintellekti eksperdid. Töötoa lõpus esitleti projektiplaani ja töö tulemit ekspertpaneelile, kelle valitud meeskonnad said projekti elluviimiseks ka rahastuse. Ekspertpaneeli kuulusid Andri Haran (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Juhan Madis Pukk (Flowit), Katre Eljas (tehisintellkti- ja robootikakeskus AIRE-EDIH), Meelis Bergmann (Flir Systems) ja Veljo Konnimois (Radius Machining).

Tehnopoli äriarendusjuhi Martin Goroško sõnul tegeles 17 tööstus- ja tootmisettevõtet kahe päeva jooksul väga intensiivselt tehisintellekti tehnoloogiate rakendamise plaani ning pilootprojekti kirjeldamisega. „Tehnopoli AI arenguprogrammi senine osalejate rekord ilmestab kasvavat huvi ja vajadust tehisintellekti vastu. Mul on hea meel, et tervelt 14 ettevõtet suutis plaani lõpuni viia ja finaalis ära tõestada, kuidas AI neile nii tehnoloogilise kui ärilise edu toob. Järgnevad pilootprojektid näitavad hästi, kuidas AI lahendusega on võimalik innovatsiooni teha väga erinäolistes ettevõtetes ja valdkondades,“ ütles Goroško ja lisas, et AI arenguprogramm ühtib Tehnopoli eesmärgiga toetada maailma muutvaid ettevõtteid.

Töötoa tulemusel said oma pilootprojektide elluviimiseks rahastuse: LightCode Photonics (50 000 eurot), Grader Services (37 500 eurot), Marduk Technologies (35 000 eurot), Nordecon (35 000 eurot), Tarmetec (34 200 eurot), Elcogen (26 250 eurot), RAIKU Packaging (20 000 eurot) ja Robus Athletic (20 000 eurot).

LightCode Photonics plaanib rakendada tehisintellekti tootearenduses ja nad said oma lahenduse väljatöötamiseks 50 000 eurot. Ettevõtte kaasasutaja ja äriarendusjuht Terje Eichelmann ütles, et Tehnopoli loodud programm ja võimalused, kuidas toetada teadusmahukaid ettevõtteid tehisintellekti lahenduste kasutamisel, on kindlasti täpiks i peal igale ettevõttele, kes soovib suuremat mõju ning arendada targemaid lahendusi.