Nissan X-Trailis on igale pereliikmele koht olemas

Siin tuleb mängu Nissan X-Trail. X-Trailis saab olla kuni 7 istekohta. Ja teine istmerida on vastavalt vajadusele ette/taha liigutatav. Toolid on paigutatud teatristiilis, mis tähendab, et tagumised istmed on pisut kõrgemal ega ole otse üksteise taga – niimoodi on vaade parem ja parem on ka teiste sõitjatega suhelda. Samas ei pea te seda võimalust kasutama – kui perekond on väiksem ja te teate kindlalt, et teil kolmandat pingirida kunagi tarvis ei lähe, siis teie jaoks on olemas traditsiooniline viieistmeline variant.

Aga see, et teil on autos piisavalt ruumi kuuele-seitsmele inimesele, ei ole kaugeltki kõik. Nissan X-Traili nelikveoga tegelev e-4ORCE süsteem vähendab ja korrigeerib autokere kõikumisi ja õõtsumisi ning nii on palju tõenäolisem, et keegi ei jää selles autos merehaigeks. X-Trailil on ka 3-tsooniline kliimaseade ja avatav panoraamkatuseluuk. Juhil tõesti ei ole panoraamväljavaatest taevasse suurt rõõmu, aga kõigil teistel seevastu küll. Ja isegi juhi jaoks on sõit päikselisem.

Tagumised uksed avanevad peaaegu 90 kraadi. See on päris oluline, kui autosse on vaja mahutada midagi suurt või kinnitada lapseiste. Aga see teeb ka tavalise sisenemise mugavaks. Neil ustel on ka sisse ehitatud päikesevarjukardinad – kohalikus kliimas pole küll kunagi liiga palju päikest, aga kui ta ühel hetkel ootamatult silma paistma hakkab, on teda siiski vaja varjutada.