Kuhu suundub euribor ja millal on nutikas laenu võtta?

„Hetkel võib ennustada, et euribor püsib suveni 3,5–4% tasemel ja siis langeb umbes 1–2% jagu. Põhiline on silmas pidada, et negatiivne euribor ei ole tavaline olukord: me peame arvestama, et pikemas perspektiivis on positiivne euribor standard kauaks ning see on eduka majanduse puhul täiesti normaalne,“ ütleb Artūrs.

Artūrsi sõnul toimub see inflatsiooni tõttu – Euroopa Keskpank peab püüdma inflatsiooni kiiret kasvu pidurdada. Euribori tõstmine on selle kõige klassikalisem viis.

Mis on põhjustanud euribori viimatise järsu tõusu? Mida edasi ennustada saab, mis on kõige hullem stsenaarium?

„Kui võtate pangast näiteks 30 aastaks 2% intressiga 100 000 eurot laenu, on keskmine kuumakse 370 eurot, järgneva 30 aasta jooksul maksate pangale umbes 30 000 eurot intresse. Kui me nüüd lisame siia valemisse euribori 3,5%, maksab laenuvõtja pangale kogu perioodi jooksul 104 400 eurot intressi ja kuumakse on lausa 578 eurot.“

Tema sõnul on selline euribori seis tegelikult üpris ebatavaline – enne viimast majanduskriisi harjuti hoopis kõrge euriboriga ja näiteks oktoobris 2008 oli 12 kuu euribor lausa 5,5%. Järgneva paari kuuga kukkus see 1% peale.

„Inimesed hakkasid sellega harjuma alates veebruarist 2016, kui 6 ja 12 kuu euribor lipsas allapoole 0%. Juba 2012. aasta augustist kuni 2014. aasta juunini kõikus euribor 0,5–1% vahel, kukkudes pärast seda alla 0,5%. See tähendab, et rohkem kui kümme aastat pole euribor olnud laenuvõtjaile oluline tegur, mida pakkumistes kaaluda. Paljud noored polnud siiani euriborist üldse huvitunud ega sügavamalt uurinud, millega tegu on või kas ja kuidas see laenumakseid mõjutada võib,“ ütleb Artūrs.

Mis põhjustas olukorra, kus inimesed olid harjunud, et euribor on 0 või lausa negatiivne?

Ta usub, et euribori perspektiivist on praegune halvim stsenaarium juba teostunud – me oleme 4% lähedal, kõige kõrgem euribor oli 5,5%.

Kas targem on laenu võtta positiivse või negatiivse euribori ajal?

„Kindlasti on nutikam võtta laenu siis, kui see on negatiivne. Kuid ka positiivset euribori ei tasu karta – üldiselt võib öelda, et laenu tuleb võtta siis, kui seda on tõesti vaja, olgu siis endale, perele või ettevõtte kiirema arengu jaoks.“

Mida peaks laenuvõtja arvesse võtma, kui kardab, et euribori tõus võib tema laenumakse ebamõistlikult kõrgeks tõsta? Kuidas riski minimeerida, kas on mingeid rusikareegleid, mida järgida?

Artūrsi sõnul võib nõuanded jagada kaheks – nendele, kes on laenu võtmas, ja nendele, kes on seda juba teinud.

„Esimese grupi puhul tuleb veenduda, et teil on stabiilne sissetulek ja tööandja maksab kõik vajalikud maksud. Tasub ka silmas pidada, kui kaua plaanid või saad samal töökohal jätkata. Kui kavatsed lähiajal vahetada töökohta või valdkonda, mis peamise sissetuleku toob, tasub see liigutus enne laenu võtmist ära teha,“ soovitab ta.

„Teiseks, minu teada on pea kõikidel pankadel eri tüüpi laenude puhul sama rusikareegel – rohkem kui 40% igakuisest sissetulekust ei tohi laenumaksetele kuluda. Näiteks 2000-eurose kuupalga juures ei tohi erinevad laenumaksed ületada 800 euro piiri. Kui teil on lapsi või ülalpeetavaid, võetakse ka seda arvesse. Ja need on mõistlikud reeglid ka laenuvõtjale endale – ei tasu võtta laenu, mille kuumakse juba euribori 1% tõusu juures läheks üle mõistlikkuse piiri.“

„Ja teisele grupile, kes juba on laenu võtnud, ütlen – ärge kartke. Pangad on selles situatsioonis teie sõbrad ja nendega saab alati suhelda. Kui teile on laen antud, on pangad välja arvutanud ka erinevad A-B-C stsenaariumid, juhuks kui euribor peaks tõusma. Kui muretsed, et ei jaksa enam laenumakseid tasuda, anna sellest kohe pangale teada,“ julgustab Artūrs.

„Üldiselt nõustutakse andma maksepuhkust, kuni laenuvõtja sissetulek kasvab või mõni muu lahendus leitakse. Peamine põhjus, miks jõutakse nii kaugele, et pank ütleb lepingu üles ja laenuvõtja hakkab tagatist müüma, ongi pangaga mitte suhtlemine! Uskuge või mitte, aga pangad ei pane kinnisvara oksjonile just parima meelega.“

Viimase nõuandena toob Artūrs välja väikse meelespea neile, kes on viimase poole aasta jooksul plaaninud kinnisvara ostmiseks laenu võtta: „Kui seda nüüd teha, siis on laenumaksed poole aasta tagusega võrreldes umbes 25% kõrgemad. Kui kinnisvara osta investeerimise eesmärgil, tasub oodata euribori langemist, kodu ostu puhul oleneb kõik isiklikest võimalustest ja vajadustest.“