Logistikaekspert: rahvusvaheline kaubavahetus ei näita veel kosumise märke

Nõudlus kaupade ja ülemaailmse kaubavahetuse järele on aasta-aastalt üle kogu maailma olnud pidevas tõusus. Viimaste aastate kriisid on tarneahelaid korralikult raputanud ja mõjutanud oluliselt ka rahvusvahelist kaubavahetust. Globaalset jahenemist ja kaubamahtude vähenemist oli logistikas tunda juba möödunud aasta teises pooles. Esmalt tugevemalt ekspordi suunal, aga mõjud on nüüdseks jõudnud ka importi. „Kui tavaliselt kaubamahud Hiina uusaasta eel kasvavad märgatavalt ja kaubaruumi pärast toimub suur tunglemine, siis sel aastal möödus see periood võrdlemisi rahulikult,“ tõi logistikaekspert näite. Põhjuseid, miks kaubamahud vähenevad, tuleb otsida nii jätkuvast inflatsioonist, püsivalt kõrgetest energiahindadest, sisendkulude kasvust kui ka üldisest ebakindlast olukorrast maailmas. Uudis USA panga Silicon Valley Banki kokkuvarisemisest mõjus niigi keerulises olukorras nagu külm dušš. Orgusaare hinnangul on pankroti täismõju majandusele praegu veel keeruline hinnata, kuna see alles hakkab avalduma.

Ruumi on, aga kaupa pole

Covidi-järgses maailmas on tänu oluliselt leevenenud piirangudele taastunud ka suurel hulgal transpordiühendusi, mis on kasvatanud kaubaruumi hulka. Samas on nõudluse kukkumine toonud kaasa madalamad transpordihinnad: nii USA-Euroopa kui Aasia-Euroopa suunal on ookeani-, lennu- ja raudteetranspordi hinnad võrreldes eelmise aasta sama ajaga märgatavalt langenud. Seejuures on kukkumine olnud eriti järsk meretranspordis. „Need, kes planeerivad varusid pikemalt ette ja on valmis kauem ootama, saavad praegu oma kaubad meritsi nii USA-st kui Aasiast soodsalt Euroopasse toimetada,“ avaldas Orgusaar. Positiivne on ka tarnekindluse taastumine: terminalide töös ei esine enam suuri seisakuid ja vähenenud kaubamahtude liigutamine toimub sujuvalt ilma suuremate viperusteta.