Õpingute ajal leiavad välistudengitest vaid pooled endale töökoha. Miks tasuks tööandjal aga neile rakendust pakkuda?

22 miljonit maksutulu

Lisaks sellele, et Eesti kõrgkoolides hariduse saanud välistudengid on enamasti meie kliima ja ühiskonnaga harjunud, on neil sageli ka kogemused Eesti tööviisidega ja -kultuuriga, leiab Sikkal. „Nad käivad sageli kõrgkooli kõrvalt ka täiskohaga tööl ja on päris osavad erinevate kohustuste vahel oma aega juhtima. Erinevad kultuurid toovad kindlasti ka töökeskkonda mitmekesisust ja avardavad maailmapilti.“

Positiivne on seegi, et viimastel aastatel on märkimisväärselt kasvanud nende rahvusvaheliste lõpetajate arv, kes jäävad pärast ülikooli lõpetamist Eestisse tööle. Peamiselt töötavad nad pealinnas Tallinnas. Välisvilistlaste panus Eesti majandusse kasvab iga aastaga: Haridus- ja Noorteameti tellitud analüüs näitab, et 2021/2022. õppeaastal tõid välistudengid ja -vilistlased üle 22 miljoni euro maksutulu.

Uued lahendused aitavad ettevõtja ja välistudengi kokku viia

Üks suuremaid väljakutseid Eesti organisatsioonidele on see, kuidas välistudengeile silma jääda ning uus liige edukalt tiimi värvata. Viimastel aastatel on astutud uusi samme selleks, et viia kokku Eesti ettevõtted ja praktikakohta otsivad tudengid. Näiteks on Tartu Ülikoolist alguse saanud praktika vahendamise keskkond Futulab, mille eesmärk on võimaldada tulevikku vaatavat ja arengut soodustavat koostööd. „Ettevõtetel on suurepärane võimalus lisada Futulabi oma pakkumisi – sellest aastast saavad meie töö- ja praktikapakkumiste keskkonda kasutada kõik Eestis õppivad välistudengid. Projektipraktika ja profiilide lisamine on hetkel avatud vaid Tartu Ülikooli tudengitele, aga tulevikule mõeldes võiks see olla avatud ka teistele,“ selgitab Tartu Ülikooli majandusteaduskonna praktika arendusjuht ja ettevõtlusõppe nooremlektor Anneli Lorenz. „Meie siht on panustada ka Eestis õppivate välistudengite tööle asumisse.“ Futulabi keskkonna kaudu saab seega kasvatada organisatsiooni nähtavust otse sihtgrupi ehk tudengite seas – veebiplatvorm on tudengite seas üha enam tuntud ning tihtipeale esimeseks kohaks, kust huvipakkuvaid väljakutseid otsida.