Eluasemelaenude ja autoliisingute intress on võrreldes mullusega kasvanud ligi kolm protsenti

Ettevõtetele kuu jooksul antud pikaajaliste laenude ja liisingute maht oli veebruaris 190 miljonit eurot, mida on 112 miljonit eurot vähem kui eelneval kuul ja 59 miljonit eurot vähem kui aasta tagasi samal ajal.

Pikaajaliste laenude keskmine intressimäär mittefinantsettevõtetele oli veebruaris 6,27%. Jaanuaris oli sama näitaja 4,73% ning mullu 2,58%. Eesti pank rõhutab, et tegemist on väga muutliku näitajaga ning on sõltuv projektide olemusest ning sellest, kui suures mahus kuu jooksul projekte rahastatakse. Liisingute keskmiseks intressimääraks veebruaris oli 5,21% ehk 0,26 protsendipunkti kõrgem jaanuari näitajast ning 2,87% kõrgem veebruari näitajast mullu.